Caetano, artistas e movimentos sociais protestam em Brasília contra desmonte ambiental

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), têm aproveitado a guerra na Ucrânia como pretexto para acelerar a votação do projeto que libera mineração em terras indígenas

Um grupo de artistas liderado pelo cantor e compositor Caetano Veloso está realizando nesta quarta-feira (9), em Brasília, um ato contra projetos de lei que afrouxam a legislação ambiental.

Ao lado de lideranças de movimentos socioambientais, eles foram recebidos por ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Depois das reuniões, os artistas fariam discursos e um show em palco montado em frente ao Congresso Nacional.

O protesto foi chamado de “ato pela terra contra o pacote da destruição”. A ideia é se opor à aprovação de projetos que afrouxam a legislação sobre terras indígenas, agrotóxicos, grilagem de terras e licenciamento ambiental.

Além de Caetano, participaram da manifestação artistas como Daniela Mercury, Lázaro Ramos, Emicida, Criolo, Maria Gadú, Letícia Sabatella e Seu Jorge.

Ciça Guimaraes.

Emicida e Mariana Ximenes durante ato no salão Negro do Congresso.

Maria Gadu durante ato no salão Negro do Congresso.

Seu Jorge durante ato no salão Negro do Congresso nacional.

Cristiane Torloni durante ato no salão Negro do Congresso.

“A importância de vir aqui é que isso não é mais uma questão do jogo político, o que está em jogo é a vida. A destruição desses pacotes que estão sendo votados na calada da noite. Não sou uma artista, sou um cidadão, um avô e me desespera ver questões tão sérias serem tratadas de uma maneira irresponsável”, disse o cantor Nando Reis, na solenidade no Senado.

Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Caetano fez um breve discurso e entregou uma manifestação do grupo a Pacheco. “A esperança é que o Poder Legislativo desperte para seu possível papel de levar o Brasil a iluminar o mundo”, afirmou o cantor.

Com apoio do governo Jair Bolsonaro (PL), a maior parte das propostas que são alvos do protesto já passou pela Câmara. Agora o Senado pode ter a palavra final para as mudanças sobre agrotóxicos e grilagem de terras.

Os manifestantes foram recebidos por Pacheco no Salão Negro do Congresso.

A cantora Daniela Mercury disse que pediu mobilização para barrar os projetos. “Estamos aqui para evitar que estes PLs sigam adiante, nem que a gente tenha de dormir na frente do Congresso. A gente vai frear isso, não vai deixar acontecer”.

Entre os alvos do protesto estão os projetos de lei 490/2007, que dificulta a demarcação de terras indígenas, e 191/2020, que regulariza a mineração em terras indígenas.

Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Já o PL que facilita o registro de agrotóxicos (PL 6.299/2002) é criticado por tirar poderes do Ibama e da Anvisa e ainda por permitir o registro de substâncias perigosas à saúde, como as carcinogênicas. Ele estava parado na Câmara desde 2018 e foi aprovado pelo plenário no último fevereiro.

Aprovado pelos deputados no último ano, o projeto da lei geral de licenciamento ambiental, que tramita como PL 2.159/2021 no Senado, dispensa da licença ambiental a maior parte dos empreendimentos, incluindo barragens de mineração, tornando exceção o processo que hoje é regra geral.

Também depende do Senado o chamado PL da grilagem. Embora tenha sido alvo de protestos de artistas, empresas e até da comunidade internacional nos últimos dois anos, o PL foi aprovado pela Câmara em agosto último e anexado a uma proposta semelhante do Senado, o PL 510/2021.

Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Junto à sua mulher e produtora, Paula Lavigne, Caetano Veloso decidiu realizar o protesto em Brasília para chamar atenção para as tramitações no Congresso. A articulação foi feita em parceria com ambientalistas.

A ponte com lideranças políticas foi facilitada pelo Observatório do Clima, que reúne 56 organizações ambientalistas.