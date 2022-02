Cães tiveram o sangue retirado para venda em Minas Gerais

O MPMG apurou que 30 cães eram explorados para a produção de sangue e cinco estavam em situação de maus-tratos

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou a operação Sanguessuga, nesta segunda-feira (21), para combater a exploração e venda de sangue de cães em clínicas veterinárias de Belo Horizonte e em Santa Luzia, na região metropolitana da capital.

Foram cumpridos dois mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão nas duas cidades. O MPMG apurou que 30 cães eram explorados para a produção de sangue e cinco estavam em situação de maus-tratos.

As bolsas de sangue obtidas com a exploração dos cães são comercializadas a preços que podem superar R$ 1 mil. Segundo a investigação, há indícios de que o produto não atende padrões específicos de qualidade, com redução de seu valor terapêutico (art. 273, § 1º, na forma do § 1ºB, IV, do Código Penal).

Os animais apreendidos foram encaminhados à Faculdade Arnaldo, onde receberam os cuidados veterinários necessários para recuperação. De acordo como art. 32 da Lei de Crimes Ambientais, aquele que maltrata cães e gatos está sujeito à pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e perda da guarda dos animais