Cães matam gatos em condomínio e assustam moradores

Um gato sendo morto por dois cachorros em um condomínio do Conjunto Habitacional Rubens Lara, em Cubatão (SP)

Dois cachorros atacaram um gato em um conjunto habitacional em Cubatão (SP). Um dos cães estava ‘passeando’ com um felino morto na boca antes de atacar o outro, que acabou não sobrevivendo também.

Segundo os moradores, os animais já mataram cinco gatos no local. “Poderia ser uma criança”, disse um deles.

Segundo a tutora do gato que aparece sendo atacado no vídeo, que também é síndica em um dos condomínios do local, todas as pessoas que presenciaram a cena, entre adultos e crianças, estão apavoradas.

“Fiquei arrasada. Eu parecia uma louca correndo na rua procurando o meu gatinho. Quando cheguei ao local onde os cachorros o deixaram, ele estava totalmente destroçado. Fiquei sem chão”, desabafou a mulher, que preferiu não ter o nome divulgado.