‘Cabreúva está em luto’, diz prefeito após explosão que deixou 3 mortos

MARIANA DURÃES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O prefeito de Cabreúva (SP), Antônio Carlos Mangini, lamentou a explosão em uma metalúrgica na manhã desta sexta-feira (1º), que deixou três mortos e mais de 30 feridos. O político disse que a cidade está “em luto”.

O prefeito disse que torce pela rápida recuperação das vítimas: “Que as vítimas tenham o mínimo de sofrimento e possam se recuperar o mais rápido possível”, disse.

Mangini disse que as causas do acidente ainda serão investigadas. A explosão, segundo ele, uma caldeira explodiu.

A prefeitura vai disponibilizar um “plantão psicológico” para atender às famílias, segundo o Secretário Municipal de Saúde, Maurício Pavani.

A EXPLOSÃO

A explosão atingiu um forno de derretimento de alumínio, segundo publicação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no X (antigo Twitter). A causa do acidente ainda é desconhecida.

O Corpo de Bombeiros informou que foi chamado por volta das 10h40. O acidente aconteceu no bairro Pinhal.

Foram 13 viaturas e dois helicópteros mobilizados para resgate e atendimento aos feridos. “Equipes da Defesa Civil de SP e do Corpo de Bombeiros no local para prestar todo o apoio necessário às vítimas da explosão que ocorreu em uma metalúrgica em Cabreúva nesta manhã”, escreveu o governador.

ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS

As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Cabreúva, para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro do Jacaré ou para o Hospital São Vicente, em Jundiaí, segundo a gestão municipal.

A Prefeitura de Cabreúva não interrompeu os atendimentos eletivos em unidades de saúde da região, mas orienta que a população que precisa de atendimento desse tipo vá em outro horário.