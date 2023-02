BV tem lucro recorrente de R$ 279 mi; queda de 34% sob a sombra de Americanas

O banco BV (ex-Votorantim) encerrou o quarto trimestre de 2022 com lucro líquido recorrente de R$ 279 milhões, queda de 33,8%

O banco BV (ex-Votorantim) encerrou o quarto trimestre de 2022 com lucro líquido recorrente de R$ 279 milhões, queda de 33,8% em relação ao mesmo intervalo de 2021, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 8. O banco atribui a redução aos maiores investimentos em tecnologia e também a uma provisão específica no segmento de atacado – movimento visto em outros bancos e que permite inferir que o cliente em questão é a Americanas.

O banco é um dos credores da companhia, que entrou em recuperação judicial em janeiro, com uma exposição de R$ 206 milhões que está sob disputa na Justiça. A provisão do caso específico, que não tem o nome do cliente citado, fez com que o banco apresentasse retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) de 9% no trimestre, queda de 5,5 pontos porcentuais em um ano.

Ao Broadcast, o CEO do BV, Gabriel Ferreira, não citou o nome do cliente, e também não informou quanto do crédito foi provisionado. Ele destacou, entretanto, que o BV estava garantido por depósitos, que utilizou para liquidar a dívida após a companhia.

Estadão Conteúdo