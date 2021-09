Butantan entrega 2 milhões de vacinas contra a covid-19

Desde o início da pandemia, o instituto Butantan já entregou mais de 79,3 milhões de doses da Coronavac

O Instituto Butantan entregou, nesta sexta-feira (03), mais dois milhões de doses de vacinas contra a covid-19 ao Ministério da Saúde. Desse total, 1,8 milhão serão distribuídas aos estados e Distrito Federal, já que 200 mil ficarão no próprio estado de São Paulo, onde o fabricante fica.

Desde o início da pandemia, o instituto já entregou mais de 79,3 milhões de doses da Coronavac.

Vacinados

Ainda de acordo com a pasta, 64 milhões de brasileiros já está completamente imunizado contra a covid-19, o que representa cerca de 40% da população com mais de 18 anos do país. No caso das primeiras doses, 132 milhões de pessoas tomaram, o que representa 83,4% do público-alvo de 160 milhões de adultos.

Na avaliação do Ministério da Saúde, o avanço da vacinação traz resultados positivos. Um dos principais é a queda na taxa de ocupação dos leitos de covid-19, de enfermaria e UTI, que já está abaixo de 50% e dentro dos padrões de normalidade em 19 estados do país. As médias móveis de casos e óbitos também estão em queda e registraram, nos últimos dois meses, redução de 61% e 60%, respectivamente.

As informações são do Ministério da Saúde