Buscas sobre intervenção federal e urdu crescem no Google em 2023

VITORIA PEREIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A pergunta que mais cresceu na categoria “o que é?” no Google Brasil durante o ano de 2023 em comparação com o ano anterior foi: “O que é intervenção federal?”.

Os dados são do levantamento anual feito pela plataforma que mostra os principais termos e assuntos que dispararam neste ano em comparação com o ano anterior.

Os brasileiros também ficaram interessados em saber o que é, nesta ordem: urdu, Hamas, thread, anistia, NPC, Faixa de Gaza, intersexo, ChatGPT e febre maculosa. Você sabe o que é cada uma destas buscas?

O que é intervenção federal?

A intervenção federal foi a medida aprovada no Distrito Federal e decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devido aos golpistas que invadiram os prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro. Depois do ocorrido, foi criada a CPI do 8 de janeiro, para investigar os ataques.

O que é Urdu?

É o idioma oficial do Paquistão e o assunto despertou interesse dos brasileiros porque uma das perguntas em um quadro do programa Domingo Legal em maio de 2023 (período em que o termo atingiu pico de buscas).

O que é Hamas?

Organização terrorista islâmica que governa a Faixa de Gaza e lançou a maior ofensiva em anos contra Israel culminando na Guerra Israel-Hamas que iniciou em 7 de outubro de 2023.

O que é threads?

É o aplicativo lançado em julho pela Meta para rivalizar com o X (ex-Twitter). A empresa define a ferramenta como “o app de conversas de texto do Instagram” –por isso, muitos usuários apelidaram-o de “Tuinsta”.

O que é anistia?

Significa perdão ou renegociação de dívidas.

A palavra foi assunto em 2023 também por conta dos ataques ocorridos em 8 de janeiro.

Apoiadores de Lula entoaram a expressão “sem anistia” quando o agora presidente empossado leu em discurso trecho de um relatório produzido pela equipe de transição com um diagnóstico do país sob a gestão de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL).

Por isso, após o 8 de janeiro, houve mobilizações destacaram a necessidade de não anistiar pessoas ligadas a ataques antidemocráticos.

Veja os termos mais buscados na categoria “por que”.

O que é NPC?

É a sigla para “non-playable character”, em português “personagem não jogável”. Com origem nos videogames e referindo-se aos personagens que não são controlados pelos jogadores, as lives de NPC fizeram sucesso no TikTok.

O que é Faixa de Gaza?

Território que abriga diferentes comunidades palestinas expulsas de suas terras em 1948, data da criação do Estado de Israel. O local é centro de disputa entre Israel e Hamas, além de ser alvo de ofensiva terrestre e ataques aéreos por conta da guerra.

O que é intersexo?

O termo é utilizado para definir pessoas que apresentam diferenças no desenvolvimento sexual tradicional, mas essa condição ainda é pouco conhecida pela população geral.

A palavra cresceu em buscas após a influenciadora Karen Bachini anunciar que é uma pessoa intersexo.

O que é ChatGPT?

É a ferramenta de inteligência artificial (IA) desenvolvida pela OpenAI lançada em 30 de novembro do ano passado. Utilizando um modelo de processamento de linguagem natural, o chatbot consegue compreender e criar respostas convincentes para perguntas.

O que é febre maculosa?

A doença é transmitida por carrapatos infectados pela bactéria Rickettsia rickettsii, presente principalmente no carrapato-estrela, mas não há transmissão de pessoa para pessoa.

A febre maculosa causou uma sequência de mortes após uma festa em Campinas em junho de 2023.