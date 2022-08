Busca pela palavra asfixia cresce no Google após entrevista de Bolsonaro no JN

O salto nas buscas começou na noite desta segunda (22), quando o presidente, entrevistado no Jornal Nacional, foi questionado

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ

Os termos “asfixia” e “falta de ar” foram os dois assuntos que mais cresceram em buscas no Google brasileiro acompanhados do nome de Jair Bolsonaro (PL), segundo levantamento feito pela plataforma nas últimas 24 horas.

A palavra “asfixia” teve um aumento repentino superior a 5.000% com o nome de Bolsonaro. Já a expressão “falta de ar” cresceu 2.500%.

O salto nas buscas começou na noite desta segunda (22), quando o presidente, entrevistado no Jornal Nacional, foi questionado se tinha algum arrependimento por ter imitado pessoas doentes sofrendo sem ar no auge da pandemia.

Ainda de acordo com o Google, de 28 a 29 de agosto de 2018, quando Bolsonaro também deu entrevista para o JN durante a campanha anterior, os termos que mais cresceram acompanhados do nome do então candidato foram “Renata Vaconcellos”, “William Bonner”, “escola sem homofobia” e “cartilha”, que concentrou buscas por “cartilha gay” e “cartilha kit gay”. Na época, todos tiveram aumento igual ou superior a 5.000%.