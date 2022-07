Brasileiro é mais favorável ao trabalho remoto, diz pesquisa

O levantamento revela que, por aqui, 53% preferem trabalhar entre três e quatro dias de forma remota, ante 38% no cenário global

Estudo realizado pela EY mostra que os trabalhadores brasileiros são mais favoráveis ao home office que os profissionais de outros países.

Apenas 9% no Brasil optam por trabalhar um dia por semana, ou nenhum, no modelo remoto, ante 20% no cenário global.

Para os empregadores, a pandemia acelerou a necessidade de mudanças amplas em uma política de recompensas que engloba remuneração, bem-estar, benefícios flexíveis, tempo livre, entre outras.

Conforme a pesquisa, 43% dos funcionários entrevistados disseram ser provável que deixem seu trabalho atual no próximo ano, sendo a remuneração o principal fator motivador para esse movimento. No Brasil, esse percentual sobe para 50%.