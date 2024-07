Brasil tem 2 parques de diversões entre os melhores do mundo

Dois parques de diversões brasileiros estão entre os dez melhores do mundo, segundo ranking de 2024 do site Trip Advisor. A lista é elaborada com base em avaliações publicadas por turistas na plataforma e recebe o nome “Travelers’ Choice” (“Escolha dos viajantes” em inglês).

– O Beto Carrero World, em Santa Catarina, foi o melhor colocado entre os concorrentes das Américas, ocupando a quarta posição.

– O maior parque aquático do País, o Beach Park, no Ceará, ficou em sexto.

No topo da lista, a Disneyland Paris foi o parque melhor avaliado pelos usuários do Trip Advisor. Os parques da marca que ficam nos Estados Unidos nem sequer entraram para o top 10.

Confira os 10 melhores parques de diversões do mundo, segundo o Trip Advisor:

1. Disneyland Paris (Marne-la-Vallee, França)

2. Siam Park (Tenerife, Espanha)

3. Ferrari World Abu Dhabi (Abu Dhabi, Emirados Árabes)

4. Beto Carrero World (Penha-SC, Brasil)

5. Waterbom Park (Kuta, Indonésia)

6. Beach Park (Aquiraz-CE, Brasil)

7. Puy Du Fou (Les Epesses, França)

8. Alton Towers Resort (Alton, Reino Unido)

9. Walt Disney Studios Park (Marne-la-Vallee, França)

10. Dollywood (Pigeon Forge, Tennessee, EUA)

Estadão conteúdo