Globo acelera reprise de ‘Cheias de Charme’ por causa de fracasso na audiência

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A Globo começou a acelerar nesta semana a edição da reprise da novela “Cheias de Charme” (2012), atualmente em cartaz na faixa Edição Especial. O motivo é a audiência abaixo do esperado da reexibição, especialmente na Grande São Paulo.

A partir dessa semana, a Globo passou a exibir três capítulos compactados da história das Empreguetes em apenas um dia. Com 143 capítulos originais, a Globo já exibe cenas referentes ao capítulo 97 desde esta terça-feira (2).

A expectativa é que a reprise fique no ar até o fim de agosto ou primeira semana de setembro. A Globo já estuda substitutas para a faixa, e deve anunciar a novidade logo após a realização das Olimpíadas de Paris, em agosto.

No ar desde março, “Cheias de Charme” acumula média de 10,7 pontos de audiência na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na capital paulista. O índice é três pontos a menos em relação as reprise que vinham sendo exibidas desde 2021.

“O Cravo e a Rosa” (2000), que inaugurou o novo horário de reprises, alcançou 13,9 pontos. “Chocolate com Pimenta” (2003), a segunda da faixa, conseguiu 12,9 pontos. Já “Mulheres de Areia” (1993) conseguiu 12,6 pontos.

Além da queda de audiência em relação as antecessoras, “Cheias de Charme” fez a Globo voltar a ser ameaçada no horário pelo quadro A Hora da Venenosa, exibido dentro do Balanço Geral SP.

Em alguns dias, o programa de fofocas chega a empatar na liderança com a novela protagonizada por Taís Araújo, Isabelle Drummond e Leandra Leal. Em outras capitais do país, como Salvador e Rio de Janeiro, a Globo também perdeu audiência com “Cheias de Charme”.