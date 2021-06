Brasil receberá mais de 840 mil doses da vacina da Pfizer na próxima semana

Contrato com a Covax prevê 42,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o fim do ano

Mateus Souza

O Brasil irá receber, na próxima semana, 842,4 mil doses de vacinas da Pfizer/BioNTech contra o novo coronavírus. O lote foi adquirido por meio do consórcio Covax Facility.

O contrato com a Covax prevê 42,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o fim do ano.

Até o momento, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 5 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford, oriundas do consórcio global liderado pela OMS e aliança GAVI. De acordo com a assessoria de comunicação da pasta, todos os imunizantes dessa remessa foram fabricados na Coreia do Sul.