Brasil passa de 1,8 milhões de casos de dengue em 2024

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil passou de 1.899.206 milhão de casos prováveis de confirmados de dengue em 2024 nesta segunda-feira (18). Esse é o maior número desde o início da série história, em 2000.

Anteriormente, o maior número de casos prováveis foi registrado em 2015, com 1.688.688. O terceiro maior número ficou com 2023, quando 1.658.816 foram registrados.

Nesta segunda-feira (18), a Prefeitura de São Paulo declarou estado de emergência em saúde pública em razão do elevado número de casos de dengue no município. A capital registra, atualmente, o índice de 414 casos confirmados da doença por 100 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera situação epidêmica quando o índice de infecção da doença supera 300 casos para cada 100 mil habitantes.

Segundo dados provisórios divulgados pela prefeitura hoje, computados até o último dia 13, o município de São Paulo registra, desde o início do ano, 49.721 casos confirmados da doença e 11 óbitos – o que supera em mais de três vezes o número de casos confirmados em todo o ano de 2023 (14.398) e o número de mortes que, no ano passado, totalizou 10. As informações são da Agência Brasil.

O monitoramento do ministério registra ainda 561 mortes pela doença e 1020 óbitos em investigação.

O número de mortes observadas este ano (561) ainda não supera o registrado nos 12 meses do ano anterior (1.094). No entanto, ainda há 1020 óbitos sob investigação, o que pode elevar as estatísticas da letalidade da dengue neste período de dois meses e meio de 2024.