Brasil já tem 50% da população totalmente vacinada contra a covid-19

Com cerca de 80,5 milhões de brasileiros totalmente vacinados contra a covid-19, o Brasil bateu, nesta segunda-feira (20), a marca de 50% da população protegida. O total, de acordo com o Ministério da Saúde, são 158 milhões de pessoas acima dos 18 anos.

Mostrando o resultado das vacinas, a média móvel dos casos e das mortes tem tido quedas de mais de 70%. A pasta, pensando nisso, faz um apelo para aqueles que ainda não procuraram os postos.

“Se já chegou a sua hora de tomar a segunda dose da vacina, procure um posto de imunização na sua cidade. A eficácia dos imunizantes usados na campanha foi comprovada a partir de análises realizadas com as duas aplicações, respeitando o intervalo correto”, escreveu.

Desde o começo da campanha, em janeiro deste ano, cerca de 141 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, o que equivale a quase 90% da população maior de 18 anos.

Plano de Testagem

Além de trabalhar para garantir que as vacinas cheguem a todos os brasileiros, o Ministério da Saúde está focado na testagem da população. Na última semana, foi lançado o Plano Nacional de Expansão da Testagem para Covid-19.



“Todos lembram que no começo da pandemia era difícil realizar os testes, porque a infraestrutura não só do Brasil, mas do mundo todo não existia. Hoje, os nossos sistemas foram aprimorados com investimento do Ministério da Saúde para realizar testes. E a tecnologia evoluiu, agora nós temos os testes rápidos de antígenos que em 15 minutos nós dão resultados”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na última sexta-feira (17).

As informações são do Ministério da Saúde