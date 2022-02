Bombeiros encontram 16ª corpo em desabamento em Franco da Rocha

Com isso, chega a 32 o número de mortos pelas fortes chuvas do fim de semana no estado, sendo que 16 são da cidade da Grande São Paulo

O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde desta sexta-feira (4) o 16ª corpo de vítima do deslizamento na rua São Carlos, Parque Paulista, na cidade de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, no último domingo (30). Ainda há duas pessoas desaparecidas.

O corpo da vítima será encaminhado para o Instituto de Criminalística onde será identificado. Na quinta-feira (3), os bombeiros já haviam encontrado o 15º corpo, ainda não identificado. Com isso, chega a 32 o número de mortos pelas fortes chuvas do fim de semana no estado, sendo que 16 são da cidade da Grande São Paulo.

Foram localizados os corpos de Caio Rodrigues, 36, e Vitor Rodrigues, 10, tio e sobrinho que viviam em uma das casas afetadas. Na madrugada anterior, haviam sido encontrados os corpos dos gêmeos Lucas e Letícia dos Santos Sampaio, de 16 anos, e do avô deles, José Bonfim Filho, 82. Eles fazem parte de uma família que teve sete mortos na tragédia.

De acordo com a Prefeitura de Franco da Rocha, 188 imóveis foram interditados sob risco de desabamento, sendo 62 na rua onde houve o deslizamento. Cerca de 560 pessoas estão desalojadas. Nesta quinta, o governador João Doria (PSDB), que foi até a área do deslizamento em Franco da Rocha, anunciou o repasse de R$ 3 milhões à cidade, sendo R$ 1 milhão para o atendimento às vítimas e R$ 2 milhões para a recuperação da estrutura urbana.

Mortos em Franco da Rocha

Cléber Bonfim, 37

Anderson da Costa, 26

Vinicius, 13

Amanda Sales, 25

Diego dos Santos, 28

Lucas dos Santos, 16

Letícia dos Santos Sampaio, 16

José Bonfim Filho, 82

José Aílton Vitor Silva, 30

Adriana da Silva Santos, 33

Oziel Vitor, 2

Caio Rodrigues, 36

Vitor Rodrigues, 10

Vítima não identificada

Vítima não identificada

Como ajudar

A Cruz Vermelha recebe doações de dinheiro pelo site, que permite pagamento no crédito, boleto e Pix. Também podem ser feitas presencialmente, na sede no bairro Indianópolis, em São Paulo, na av. Moreira Guimarães, 699.

A Cufa (Central Única das Favelas), em parceria com a FNA (Frente Nacional Antirracista) e a emissora Band, recebe doações de roupas, materiais de limpeza, higiene e eletrodomésticos em diversos pontos na capital, Barueri e Cajamar. Além disso, doações em dinheiro podem ser feitas por Paypal, Pix, boleto, cartão de crédito. Acesse a lista completa de endereços e formas de pagamento: https://www.band.uol.com.br/noticias/band-cufa-e-fna-organizam-doacoes-para-sao-paulo-16476787 .

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) recebe alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas e água em todas as 57 estações (exceto Capuava, da Linha 10-Turquesa, que passa por obras). Os produtos serão enviados ao Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo e ONGs dos municípios de Francisco Morato e Franco da Rocha, que sofreram alagamentos e são atendidos pela CPTM.

A Caasp (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), em iniciativa conjunta com a Comissão de Ação Social e Cidadania da OAB-SP, recebe doações de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal em todas as unidades da Caasp no estado. Doações em dinheiro também podem ser feitas pelo Pix [email protected]

O Fundo Social de Solidariedade de Cajamar recebe doações de alimentos não perecíveis, água, roupas, colchões, lençol/jogo de cama, produtos de limpeza e higiene pessoal para ajudar famílias de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. As doações podem ser deixadas entre 7h e 17h em diversos pontos da cidade:

Núcleo do Idoso (NIC) do Polvilho, av. Tenente Marques, 3419, Polvilho;

Ginásio Poliesportivo Antônio Carlos Tramassi, rua Creusa Ferreira L. S. Araújo, 120, Polvilho;

Ginásio Poliesportivo Paulo Olavo dos Santos, av. Bento da Silva Bueno, 537, Pq. Paraíso;

Ginásio Poliesportivo Lamartine de Paula Lima, av. Prof. Walter Ribas de Andrade, 300, Centro;

Fundo Social de Solidariedade, av. Arnaldo Rojek, 403, Jardim Penteado.

Da mesma forma, a Prefeitura de Franco da Rocha recebe doações de alimentos não perecíveis, água, produtos de limpeza e de higiene pessoal nos seguintes endereços:

Grêmio Desportivo Garoa, rua Coronel Fagundes, 280, Centro;

Fundo Social de Solidariedade, rua Bernardino dos Passos, 72B, Jardim Cruzeiro;

EMEB Maria Hernandez Aguilar, rua Carlos Magno, 449, Jardim dos Reis;

Rua Francisco José, 46, Jardim dos Reis.

A Prefeitura de Jaú recebe doações de alimentos, móveis e utensílios domésticos no Ginásio de Esportes da Vila Netinho, na rua Dom Pedro I, Jardim Netinho Prado. Já o Fundo Social de Solidariedade (na rua Marechal Bittencourt, 656) e o Paço Municipal da Prefeitura (na rua Riachuelo, 306) recebem apenas alimentos.

A Prefeitura de Várzea Paulista pede doações de produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, colchões, roupas de cama, vassouras e rodos. As entregas podem ser feitas no Fundo Social de Solidariedade, na rua Pedro Poloni, 36.

Em São Paulo (para vítimas de Franco da Rocha), na rua Barão do Rio Prata, 185, Sacomã.

Vaquinha virtual (para vítimas de Franco da Rocha): https://www.vakinha.com.br/vaquinha/desmoronamento-franco-da-rocha