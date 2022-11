Bolsonarista revela o motivo de ter se pendurado no caminhão

Junior afirmou que se prendeu ao para-brisa não para impedir a passagem do veículo, mas sim para se defender do caminhão

Junior Peixoto, de 41 anos, ficou conhecido na última semana como o “patriota do caminhão” depois que de viralizar na internet agarrado em um para-brisa do veículo. O pernambucano de Caruara estava em uma manifestação golpista de cidadãos que não aceitaram o resultado das eleições, divulgado no dia 30 de outubro e vencida por Lula (PT).

Mas diferente do que todo mundo pensava, Junior afirmou que se prendeu ao para-brisa não para impedir a passagem do veículo, que estaria tentando ‘furar’ um bloqueio, mas sim para se defender do caminhão.

“Quando começaram a liberar eu escutei quando o motorista colocou a marcha no caminhão. Virei para ele e acenei. Eu estava a uma distância de 2 metros do caminhão e gesticulei pedindo um pouco de paciência. Não sei se ele interpretou isso errado, pensou que iria fechar a BR novamente, e aí ele acelerou”, explicou.

A reação de Junior foi segurar no para-brisas do veículo, e disse que se não fosse isso, ele poderia ter morrido, já que o motorista do caminhão acelerou e saiu pela rodovia.

Já o motorista do caminhão disse em vídeo que o “cara subiu e disse que não ia descer”. O trajeto foi de cerca de 6 quilômetros e durou aproximadamente oito minutos.

“Quando o caminhão começou a desenvolver velocidade, eu estava certo que iria morrer. Estava convicto que aquele era o meu último dia de vida”, relembrou o ‘patriota’.