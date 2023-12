Blitz do Ibama e da PF flagra pacu, surubim e carne de macaco em barcos no Vale do Javari

A ação, denominada Operação Wahanararai, resultou em 22 autos de infração. No total, mais de 1300 quilos de pescado foram apreendidos

Fiscais do Ibama fizeram uma grande operação na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas, contra a pesca e a caça predatórias. A ação, denominada Operação Wahanararai, resultou em 22 autos de infração. No total, mais de 1300 quilos de pescado foram apreendidos. As multas superam R$ 130 mil.

O pescado foi doado a comunidades indígenas que vivem no Vale.

As informações foram divulgadas pelo Ibama. A operação foi realizada em conjunto com a Funai e a Univaja nas regiões dos rios Javari, Curuçá e Itacoaí.

Dezenas de embarcações foram abordadas. Os fiscais flagraram pescado ilegal – pirarucu, pacu, surubim e tambaqui – e produtos de pesca e caça. Eles encontraram também carne de macaco, tatu e jacaré que seria vendida em feiras da cidade de Tabatinga.

A operação contou o apoio de efetivos do 8º Batalhão de Infantaria do Exército e da Polícia Federal de Tabatinga. O Vale do Javari é a segunda maior terra indígena do país e a que possui o maior número de povos que ainda vivem isolados. Em junho de 2022, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados a tiros de espingarda quando faziam um importante levantamento sobre grupos criminosos que exploravam a região.

“Nós temos dado atenção ao Vale do Javari no Amazonas. Como forma de manter a presença do Ibama na região e como resposta a toda violência que já houve ali”, diz o superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo.

Estadão Conteúdo