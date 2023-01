Bebê nasce pesando 7 kg no Amazonas

A equipe de médicos se surpreendeu com o peso e o tamanho do menino, mas confirmaram que ele nasceu saudável

O bebê gigante veio ao mundo pesando 7,328 quilos e medindo 59 centímetros. Nascido no município de Parintins, o menino Angerson bateu um recorde e é considerado o maior recém-nascido do estado do Amazonas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

De acordo com o Hospital, apesar do peso, o bebê nasceu saudável.

A mãe, Cleidiane dos Santos, de 27 anos, foi até o hospital um dia antes de Angerson nascer para uma consulta obstétrica e acompanhamento da gravidez, que já estava na 40ª semana de gestação.

No entanto, os médicos constataram que tratava-se de um bebê GIG (Grande para Idade Gestacional) e encaminharam a gestante para o parto cesárea.

Apesar de já esperar um bebê grande, a equipe de médicos se surpreendeu com o peso e o tamanho dele.

Após o parto, o menino foi encaminhado para assistência intensiva da equipe de neonatologia do hospital.