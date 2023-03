Bebê de um mês morre após ser internada com sinais de espancamento no ES

A principal suspeita de ter praticado o crime, segundo a polícia, é a mãe da criança, uma mulher de 37 anos, presa na quinta-feira (16)

Uma bebê de um mês morreu neste domingo (19) após ficar quatro dias internada no pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória, no Espírito Santo. A recém-nascida deu entrada no hospital com sinais de espancamento.

Segundo a Polícia Civil, o serviço de transporte de cadáver foi acionado na madrugada deste domingo (19), para recolher o corpo de recém-nascida, no pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória, em Vitória.

O corpo da bebê foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.

Suspeita de praticar o crime

A Polícia Civil informa que na quinta-feira (16), apenas a mãe da vítima foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória.

Ela foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal de natureza grave e encaminhada ao presídio.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

A investigação está em andamento e tramita dentro do prazo legal.

A Polícia Civil informou que “a investigação está em andamento e tramita dentro do prazo legal. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não interferir nas investigações.”