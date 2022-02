Banco Central: cadastro para mudar conta no Gov.br tem falhas

Uma das formas de obtenção do nível de segurança prata ou ouro no sistema do governo é por meio da biometria facial no site ou aplicativo gov.br

O site e aplicativo do portal gov.br apresentam instabilidade, falhas e lentidão para os usuários que acessam o endereço em busca de atualização do nível de segurança. Quem tem valores a receber no novo sistema do Banco Central precisa fazer a atualização para poder transferir o dinheiro a partir de 7 de março.

Uma das formas de obtenção do nível de segurança prata ou ouro no sistema do governo é por meio da biometria facial no site ou aplicativo gov.br. A foto tirada é então comparada com a imagem do usuário que já tenha sido cadastrada nas bases de dados da carteira de motorista digital do Denatran (no caso do login prata) ou no título de eleitor digital, do TSE (no caso do login nível ouro).

Outra maneira de aumentar o nível de segurança da conta é por meio de login no internet banking de banco credenciado pelo portal do governo.

A reportagem testou diferentes formas de atualização no nível de segurança do cadastro nesta quarta (16) e em apenas uma delas conseguiu fazer o upgrade para o nível prata, pelo site.

O aplicativo apresentou lentidão no acesso, tela preta ao executar comandos e fechamento abrupto em meio à utilização da ferramenta para obtenção do nível prata.

No site, uma das tentativas de obtenção do nível ouro por meio da validação facial pelo TSE exibia a mensagem “Erro de comunicação com servidor de dados biométricos para adquirir confiabilidade comprovada (ERL0012100)”. Não foi possível concluir o passo.

Além do gov.br, o aplicativo Meu INSS também possibilitava subir o nível de segurança da conta gov.br atráves da biometria facial cadastrada. No entanto, a opção deixou de aparecer no aplicativo nesta quarta.

A reportagem procurou o governo e o Ministério da Economia sobre o tema e não obteve resposta até a publicação deste texto.

PASSO A PASSO PARA OBTENÇÃO DA CONTA GOV.BR NÍVEL PRATA OU OURO:

Selo é necessário para receber dinheiro que será liberado pelo Banco Central

Veja o passo a passo pelo computador:

Acesse o site https://sso.acesso.gov.br/;

No lado direito da tela, em “Identifique-se no gov.br com:” informe o número do seu CPF e vá em “Continuar”;

Na próxima tela, digite sua senha e vá em “Entrar”;

Clique no quadro “Privacidade”;

Em “Selos de Confiabilidade”, clique em “Gerenciar lista de selos de confiabilidade”;

Na próxima tela, clique em “Autorizar”, para que o sistema tenha acesso a seus dados pessoais;

Aparecerá então o nível de sua conta e o que você deve fazer para mudar de nível;

Para obter selo prata:

O caminho mais simples para conseguir o nível prata é por meio de cadastro no site do seu banco, por meio do portal gov.br;

Também há validação do cadastro via sistema de servidores, para quem é funcionário público, ou por meio do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), que acessará os dados de quem tem biometria cadastrada neste sistema;

Para obter o selo ouro: