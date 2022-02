Balões caem sobre aviões e caminhão de abastecimento no aeroporto de Guarulhos

Em 2020, a concessionária contabilizou mais de 33 ocorrências com balões. Em 2021, foram 44 registros

Dois balões caíram no pátio do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, causando a paralisação das operações por nove minutos nesta manhã de domingo (20). A equipe presente conseguiu atuar rapidamente para recolher os restos de material.

No vídeo, é possível ver que um dos balões está enroscado na asa de um Boeing 737, da Gol. Enquanto isso, funcionários do aeroporto tentam desviar o outro balão das aeronaves estacionadas no pátio e de um caminhão de combustível próximo ao local. No momento da queda, uma fumaça cinza surge por baixo do balão.

A soltura de balões é crime no Brasil, já que ato pode provocar incêndios de grandes proporções em terra e explosões no ar. Em 2020, a concessionária contabilizou mais de 33 ocorrências com balões. Em 2021, foram 44 registros.

“A nossa sorte é que com o tempo bom, conseguimos avistá-los quando passamos voando por eles. Só que uma hora pode vir um balão, que voa com botijão de gás, e a gente nem vê. Imagina se isso pega em um avião a 500 km/h? Não sobra nada”, relata um comandante de linha aérea, ao R7.

Confira o vídeo do momento da queda: