Baleado, sequestrador de BH não corre risco de vida

Leandro Mendes Pereira, o homem que fez uma criança e um jovem de reféns por cerca de 15 horas entre quarta e quinta-feira, não corre risco de vida. Ele foi atingido por uma bala disparada por um atirador de elite da Polícia Militar de Minas Gerais, e levado ao Hospital João XXIII.

A bala acertou o rosto do sequestrador, mas atravessou o pescoço e saiu sem acertar órgãos vitais. Ele está no Centro de Terapia Intensivo.

O crime começou no final da tarde de quarta-feira (21), quando Leandro foi à casa da ex-companheira buscando uma reconciliação. Com a negativa, o homem fez ela e outras duas pessoas – seu filho, de apenas 7 anos, e um amigo – de reféns. Com a ajuda de um vizinho, a mulher conseguiu escapar da casa.

Foram muitas horas de negociações sem sucesso, até que o sniper conseguiu acertar o sequestrador e os reféns foram liberados.