Bairro de Cruzeiro do Sul (RS) é evacuado por risco de deslizamento

CRISTINA CAMARGO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Moradores de vários pontos do bairro Morro Toca dos Corvos, em Cruzeiro do Sul (RS), no Vale do Taquari, receberam alerta para deixar imediatamente suas casas no início da madrugada desta sexta-feira (24) devido ao risco de deslizamentos de terra na região.

A orientação é da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, com base em vistoria e relatório do Gamma (Grupo de Avaliação de Movimento de Massa do Rio Grande do Sul), formado por representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura, da Defesa Civil, do Ministério Público, da Universidade do Vale do Taquari e do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Integrantes da Defesa Civil foram para o local coordenar a retirada dos moradores, com apoio da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Exército e Secretaria do Meio Ambiente.

O Gamma foi formado para avaliar locais com risco de movimentação de massa, do tipo deslizamento.

São vistoriadas cidades atingidas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul, começando pelo Vale do Taquari.

Cruzeiro do Sul teve bairros totalmente destruídos pela enchente histórica no estado. Doze pessoas morreram e sete estão desaparecidas no município de 11,6 mil habitantes. Em 2023, a cidade já havia sofrido duas vezes com a cheia, em setembro e novembro.

Nesta quarta-feira (23), antes do alerta para a retirada dos moradores, a prefeitura informou que realiza estudos para verificar o motivo do surgimento de fissuras no solo e em imóveis em áreas do Morro e na região central da cidade.

A sondagem é feita por meio da perfuração do solo a uma profundidade de até dez metros ou até encontrar a rocha, de onde é retirado material para avaliação.

Além disso, serão instalados piezômetros -equipamentos para medir pressões estáticas ou a compressibilidade dos líquidos. O objetivo é avaliar a variação do nível da água na região, pois a saturação do solo e o teor de umidade são fatores importantes para a ocorrência de deslizamentos.