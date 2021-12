Bahia registra 673 casos de H3N2 e 8 óbitos pela doença

O monitoramento de vírus respiratórios é realizado através da notificação dos casos de SRAG no sistema de informação SIVEP-GRIPE

A Bahia registrou 673 casos de Síndrome Gripal (SG) por Influenza a H3N2, sendo 493 (73,3%) de residentes em Salvador, de acordo com o boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP) do Estado, nesta terça-feira, 28.

Entre os casos notificados até a segunda-feira, 27, evoluíram para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e necessitaram de hospitalização 114, e 8 evoluíram para óbito, sendo sete residentes em Salvador e um em Laje, representando uma taxa de letalidade de 7,1%.

A maioria dos óbitos ocorreu na faixa etária acima de 80 anos (6 óbitos).

Os outros dois foram nas faixas de 60 a 69 anos (1 óbito) e 70 a 79 anos (1 óbito). Apenas um óbito não apresenta informações acerca da presença de comorbidade.

Monitoramento

O monitoramento da circulação de vírus respiratórios é realizado através da notificação dos casos de SRAG no sistema de informação SIVEP-GRIPE e de amostragem realizada por unidades sentinelas da Síndrome Gripal (SG).

Para efeito de notificação, segundo o boletim epidemiológico, “devem ser considerados os casos de SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG independentemente de hospitalização”.

Devido às instabilidades nos sistemas de informação do Ministério da Saúde, “o acesso aos dados de notificação de casos tem sido inconsistente e descontínuo, fazendo com que as informações permaneçam sujeitas a revisão”, explica o boletim.

