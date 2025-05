Avião que levava dupla sertaneja Rio Negro e Solimões sai da pista em pouso forçado no aeroporto de Franca (SP)

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O avião que transportava a dupla sertaneja Rio Negro e Solimões saiu da pista após um pouso forçado no aeroporto de Franca, interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (30). A aeronave teve problemas após a decolagem e precisou retornar quatro minutos depois de levantar voo. Ninguém ficou ferido.

O modelo King Air, prefixo PS-BVP, decolou às 15h10 com destino a Goiás. Na decolagem, um dos pneus do trem de pouso estourou, obrigando o piloto a retornar ao aeroporto. Na aterrissagem, a aeronave saiu da pista e parou em uma área de vegetação do terminal.

Além da dupla sertaneja, havia dois tripulantes e dois assessores no avião. Nenhum deles teve ferimentos.

Porém, o show que aconteceria na noite de sexta, em Teresina de Goiás, teve de ser cancelado.

Segundo a Rede Voa, que administra o aeroporto de Franca, a aeronave já foi retirada do local. Ainda de acordo com a assessoria do aeroporto, houve apenas danos leves à estrutura do avião.

Segundo o site da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave, fabricada em 2014, é operada por empresa de táxi aéreo, está com a documentação em dia e pode transportar até sete passageiros.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado para investigar o incidente.

OUTRO CASO

Um avião de pequeno porte com suspeita de pane no trem de pouso sobrevoou por cerca de 40 minutos o aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, na noite de quinta (29), até pousar em Jundiaí, cidade a cerca de 60 km da capital.

O avião levava cinco pessoas, sendo piloto, copiloto e três passageiros. Entre eles, estava a apresentadora Lívia Andrade, 41.

Segundo informações da Polícia Militar, a aeronave prefixo PT-LHZ, modelo King Air Beechcraft E90, que saiu de Goiás com destino a São Paulo, estava com problemas no sensor do trem de pouso e, por isso, não conseguia iniciar a descida. O helicóptero águia da PM foi acionado para acompanhar a ocorrência, assim como o Corpo de Bombeiros.

Os controladores de voo instruíram o piloto a queimar combustível, para deixar o avião mais leve, e tentar um pouso de emergência em Jundiaí, o que foi feito.

Em áudio captado pelo canal Aeroescuta, a comandante do avião, após receber orientações de vento e de pista da torre de controle do Campo de Marte, informa que estava fazendo check-list (checagem) dos instrumentos do avião e que iria “se manter mais um pouquinho aqui”, ou seja, no ar.

Na sequência, uma outra aeronave informa na frequência de rádio que o King Air não estava com o trem de pouso baixado. Pouco depois a comandante do avião pede para alternar para Jundiaí.

O avião pousou normalmente pouco depois com o trem de pouso baixado.

Segundo a Rede VOA, concessionária que administra o aeroporto, não houve necessidade a atuação da equipe de emergência.