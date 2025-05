Eduardo Bolsonaro volta a se colocar para 2026

GÉSSICA BRANDINO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a se colocar nesta semana como possível candidato à Presidência nas eleições de 2026, caso seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decida não disputar o pleito.

Em entrevista à revista Veja, ao ser questionado se pensa em se candidatar ao cargo, Eduardo respondeu: “obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, vou cumprir”. Ele disse que ficou feliz ao ver seu nome figurar em algumas pesquisas, mas que o candidato “numa democracia normal” deveria ser Bolsonaro.

Sobre a possibilidade de uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Eduardo citou que o objetivo do ex-ministro de Bolsonaro é tentar a reeleição, mas que caberá ao pai decidir.

“Eu não sou dono da vontade de Jair Bolsonaro. Quem vai dizer o candidato hoje é ele. Eu ainda acho que Jair Bolsonaro poderá se candidatar, até porque ele está inelegível por motivos esdrúxulos”, afirmou.

Ao ser questionado sobre o nome de Michelle Bolsonaro para a disputa presidencial, Eduardo falou da baixa rejeição dela e do apelo junto a evangélicos e mulheres, voltando a dizer que a escolha será de Bolsonaro. “Acho que vai ser difícil tirar dele a possibilidade de concorrer.”

Reportagem da Folha mostrou que aliados de Eduardo dão como certa a permanência dele nos Estados Unidos e já falam em campanha eleitoral a distância em 2026, após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), abrir um inquérito para investigá-lo.

Eduardo deixou o Brasil em março, alegando perseguição e medo de ter seu passaporte apreendido. À época, ele ainda não era investigado.

Em dezembro, durante um painel da CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora) em Buenos Aires, Eduardo já havia falado sobre a possibilidade de ser o plano B da direita, caso o pai não dispute. “O plano

A é [Jair] Bolsonaro, posso ser o plano B”, disse na ocasião.

Bolsonaro está inelegível até 2030 devido à condenação na Justiça Eleitoral, mas tem insistido em se posicionar como candidato.

Nesta sexta-feira (30), durante evento em Fortaleza, ele disse que vencerá as eleições de 2026 com a ajuda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bolsonaro também defendeu a permanência do filho nos Estados Unidos, dizendo que, no Brasil, ele estaria preso.