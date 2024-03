Avião da PF cai e deixa 2 mortos no aeroporto da Pampulha

O avião chegou a decolar e instantes depois caiu. Segundo os bombeiros, a aeronave perdeu altitude, ciando na área lateral da pista

Um avião de pequeno porte da Polícia Federal caiu no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (06). Duas agentes morreram e outro foi socorrida pelos bombeiros.

Segundo informações iniciais, duas vítimas teriam morrido carbonizadas e uma foi socorrida pela aeronave do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Comando de Aviação Operacional (Caop), as vítimas são os comandantes da aeronave Cessna Grand Caravan, José de Moares Neto e Guilherme de Almeida Irber.

O avião chegou a decolar, mas instantes depois caiu. Segundo os bombeiros, o monomotor perdeu altitude, ciando na área lateral da pista.

Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente. Ainda de acordo com bombeiros, o incêndio foi controlado e a aeronave está fora da pista.

“O Aeroporto da Pampulha informa que os bombeiros do aeroporto estão empenhados no cumprimento dos protocolos de segurança e atendimento após ocorrência com aeronave modelo Cessna 208B na tarde desta quarta-feira (6)”, informou a administração do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, em nota.