Avião cargueiro sai da pista ao pousar em Guarulhos; não houve feridos

Um dos maiores aviões cargueiros do mundo ultrapassou os limites da pista no Aeroporto de Guarulhos e foi parar na grama na madrugada desta terça-feira (11). A aeronave parou ainda na zona de segurança, e não houve danos ou feridos nem impacto na operação do aeroporto.

O incidente aconteceu às 4h49, quando o trem de pouso do cargueiro soviético Antonov 124, com capacidade de até 120 toneladas, acabou passando da pista e indo parar no gramado.

Como o episódio aconteceu pela madrugada, não provocou atrasos em aterrissagens de outros voos.

A operação de remoção da aeronave contou com um trator, o que é comum segundo informações do Aeroporto Internacional de Guarulhos, e a pista foi liberada ainda no começo da manhã.

O avião chegou a São Paulo vindo de Paramaribo, capital do Suriname. Antes disso, esteve em San Juan (Porto Rico), Dallas e Washington, nos Estados Unidos.

Segundo o portal G1, a aeronave trazia 60 toneladas de equipamentos de proteção individual contratados pelo Ministério da Saúde para o combate à pandemia da Covid-19.

As causas do incidente serão investigadas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea, afirmou a administração do aeroporto.

As informações são da FolhaPress