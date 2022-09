Auxílio para gratuidade em ônibus atenderá 80% dos idosos, diz entidade

Segundo a entidade, até o fim do prazo, nesta sexta-feira (9), 677 cidades com sistemas regulares de transporte urbano fizeram cadastro

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O benefício, no valor de R$ 2,5 bilhões, foi um dos itens da emenda constitucional aprovada no primeiro semestre que também ampliou o Auxílio Brasil, criou o auxílio caminhoneiro e instituiu um estado de emergência que permitiu furar o teto de gasto

O cálculo da adesão dos municípios foi feito pela Frente Nacional dos Prefeitos, que reúne capitais e cidades de maior expressão.

A gratuidade para passageiros com mais de 65 anos é prevista pela Constituição, o que motivou os prefeitos a buscarem ajuda federal para arcar com as despesas. O custo aumentou ainda mais num contexto de aumento dos combustíveis e pressão sobre o preço das tarifas.

Segundo a entidade, até o fim do prazo, nesta sexta-feira (9), 677 cidades com sistemas regulares de transporte público urbano fizeram o cadastro para receber o auxílio. O recurso deve ser liberado até setembro.