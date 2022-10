Auxílio Brasil e Gás de outubro foram antecipados; veja quem recebe hoje

O calendário foi antecipado em uma semana -o pagamento começaria em 18 de outubro e terminaria em 31 de outubro

Giuliana Saringer

O governo federal antecipou o pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás em outubro. O calendário varia de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) e os beneficiários com NIS de final 3 vão receber nesta sexta-feira (14).

O calendário foi antecipado em uma semana -o pagamento começaria em 18 de outubro e terminaria em 31 de outubro. Com a mudança, os pagamentos começaram em 11 de outubro e vão até 25 de outubro, antes do segundo turno das eleições, em 30 de outubro.

Como sacar o Auxílio Brasil e Gás?

Os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS)

A Caixa diz que os beneficiários podem usar o cartão do Auxílio Brasil para fazerem compras em lojas na função débito e fazer saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nas agências da Caixa.

Quais os valores dos Auxílios?

O Auxílio Brasil é de R$ 600 até dezembro deste ano. Em 2023, o programa volta a pagar R$ 400. Em outubro, 21,1 milhões de famílias vão receber o benefício.

O Auxílio Gás é de R$ 112, pago a cada dois meses. Segundo a Caixa, mais de 5,6 milhões de famílias recebem o valor.

O calendário de novembro e dezembro mudou? As datas para novembro e dezembro não foram modificadas. Em agosto, o governo também antecipou os pagamentos do programa naquele mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A alteração no cronograma de outubro foi publicada no Diário Oficial da União de 3 de outubro, em instrução do Ministério da Cidadania, que faz a gestão dos programas sociais do governo federal.

Novo calendário de pagamentos do Auxílio Brasil e Auxílio Gás, de acordo com o número final do NIS:

Final de NIS 1: 11 de outubro (já pago)

Final de NIS 2: 13 de outubro (já pago)

Final de NIS 3: 14 de outubro

Final de NIS 4: 17 de outubro

Final de NIS 5: 18 de outubro

Final de NIS 6: 19 de outubro

Final de NIS 7: 20 de outubro

Final de NIS 8: 21 de outubro

Final de NIS 9: 24 de outubro

Final de NIS 0: 25 de outubro