Ataque mata um deixa oito feridos em Búzios (RJ)

LUIS EDUARDO DE SOUSA

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS)

Um homem foi assassinado e outras oito pessoas ficaram feridas durante um ensaio de Carnaval em Búzios (RJ), na madrugada deste sábado (20).

A polícia suspeita de guerra entre facções, já que o assassinado, identificado como Patrick dos Reis, de 26 anos, possuía 17 passagens criminais. Pesa contra ele, por exemplo, condenações por tráfico e homicídios. Até a publicação, ninguém havia sido preso.

De acordo com a PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro), o ensaio acontecia em um bar na Vila Verde, na Região dos Lagos do Rio.

Testemunhas relataram que os bandidos armados saltaram de um carro e abriram fogo imediatamente. Além de atingirem o alvo, os atiradores acertaram outras oito pessoas, que ficaram feridas.

Imagens obtidas por um portal da Região dos Lagos mostram o momento em que o crime acontece. O espaço vira uma correria após os disparos. No fim das imagens, é possível ver o rapaz caído no meio da rua.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Rodolpho Perissé. Três delas – as duas crianças e uma mulher de 40 anos – foram encaminhadas para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

Segundo a Polícia, a suspeita é de que os atiradores pertencem ao TCP (Terceiro Comando Puro), uma das maiores facções do Estado do Rio. A vítima supostamente teria ligações com o Comando Vermelho.

As investigações continuam, e a polícia busca por imagens que possam facilitas as buscas pelos atiradores.