Arlindo Cruz emociona ao aparecer na avenida em desfile da Império Serrano

No último carro da escola, o artista foi visto acompanhado de sua mulher, a ex-porta bandeira Babi, e demais parentes

O sambista Arlindo Cruz foi o homenageado do desfile do Império Serrano na noite deste domingo (19), no Rio de Janeiro. No último carro da escola, o artista foi visto acompanhado de sua mulher, a ex-porta bandeira Babi, e demais parentes. O momento chamou a atenção das redes sociais e elevou Arlindo aos principais assuntos do Twitter.

Arlindo sofreu um AVC em 2017 e ficou com graves sequelas, o que levou a uma equipe médica o acompanhar na Sapucaí. No carro em que esteve, a alegoria representou um bar com uma escultura gigante do sambista tocando banjo e ostentando uma coroa.

Na web, o momento rendeu dezenas de comentários – a maioria com saudades da performance de Arlindo.