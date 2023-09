Ar úmido se espalha por todo o Brasil

O ar úmido se espalhou sobre o Centro-Oeste, e com o ar quente que já estava sobre a região, nuvens carregadas voltaram a se formar

Depois de dias de muito calor e seca por grande parte do país, uma frente fria trouxe uma trégua com a formação de chuvas, principalmente no Sudeste, mas se espalhou por vários estados. A previsão para os próximos dias é de que o tempo siga instável.

Na região Sul, que vem sendo atingida por ciclones, a previsão não é boa. A chegada de uma nova frente fria chega ao extremo sul gaúcho, e a entrada de ventos frios e úmidos que sopram do mar para o continente estimulam a formação de muitas nuvens.

O Sudeste ainda deve enfrentar altas temperaturas, mas há previsão de pancadas de chuva em todos os estados. No centro-sul de Minas Gerais, pode haver chuva de granizo.

O ar úmido se espalhou sobre o Centro-Oeste, e com o ar quente que já estava sobre a região, nuvens carregadas voltaram a se formar. O sol deve predominar neste final de semana, mas pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite, e de curta duração, podem acontecer em todos os estados e no DF.

Já o Nordeste é a única região que não apresenta condições para fortes chuvas, e o final de semana deverá ser de muita praia.

No Norte há a presença de ar úmido e quente, e as chuvas devem ser intercaladas com períodos de sol. Há risco de granizo isolado no sul do Amazonas, no Acre e em Rondônia.