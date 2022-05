Ar frio avança forte sobre o Brasil e pode nevar no Sul

Uma frente fria avança sobre o norte de Goiás, norte de Minas Gerais e Espírito Santo indo em direção à Bahia

Uma frente fria avança sobre o norte de Goiás, norte de Minas Gerais e Espírito Santo indo em direção à Bahia. Ela estimula a formação de nuvens carregadas nestas regiões, podendo provocar chuvas fortes.

O ciclone que se formou na parte final da frente fria tem forte intensidade e nessa terça-feira, 17, deve ser caracterizado como um ciclone subtropical que irá receber o nome de Yakecan, significando “o som do céu”. Apenas a Marinha do Brasil pode dar nome a estes sistemas meteorológicos especiais que se formam eventualmente em águas oceânicas brasileiras.

Além de pancadas de chuva, este ciclone pode provocar rajadas de vento em torno dos 100 km/h nas áreas gaúchas próximas ao mar e também no Uruguai.

A forte massa de ar de origem polar que veio com esta frente fria espalha o ar gelado sobre o Sul do Brasil e também sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul e sobre o centro-oeste e sul de Mato Grosso.

Áreas de instabilidade da Zona de Convergência Intertropical espalham nuvens carregadas sobre parte do Norte e do Nordeste