App do Itaú fica 4h fora do ar nesta sexta (30)

No último dia útil do mês, o aplicativo do banco Itaú ficou por cerca de quatro horas fora do ar, conforme relatado por usuários nas redes sociais. O problema aconteceu com usuários do sistema iOS e também do Android.

A falha no sistema impossibilitou o acesso às funções do banco. Ao tentar acessar o aplicativo, o usuário recebia a mensagem de “Ops! Desculpe-nos. Estamos melhorando nossos serviços. Tente novamente mais tarde”, ou “Houve um erro inesperado, por favor, tente novamente”.

A queixa dos usuários começou por volta das 6h, e às 8h30 o Itaú se pronunciou, também nas redes sociais, informando ter detectado a indisponibilidade em seus canais digitais. “Pedimos desculpas e reforçamos que nossa equipe está atuando para solucionar o problema o quanto antes.”

Já por volta das 10h30 o banco informou que os canais de atendimento já haviam sido reestabelecidos e novamente pediu desculpas pelo transtorno.