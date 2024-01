Após mortes e estragos das chuvas no Rio, blocos e escolas cancelam ensaios

A Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval 2023, e a Estação Primeira de Mangueira também cancelaram seus ensaios de rua

THIAGO CAMARA

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

As mortes e estragos no município do Rio de Janeiro decorrentes das fortes chuvas neste sábado (13) levou a uma onda de cancelamentos de ensaios de Carnaval programados para neste domingo (14).

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) informou, em nota, que Portela e Unidos da Tijuca terão nova data para suas apresentações -ainda não confirmadas.

O presidente Jorge Perlingeiro, da Liesa, afirmou os ensaios técnicos das escolas de samba Unidos da Tijuca e Portela, originalmente programados para neste domingo, foram adiados. A suspensão é em decorrência das intensas chuvas que têm afetado o Rio de Janeiro.

diz ainda que a decisão foi tomada para garantir a segurança tanto dos foliões, quanto de quem realiza a festa. “Esta decisão é tomada com a máxima responsabilidade, visando a segurança de todos os envolvidos, incluindo participantes, equipe técnica e espectadores. Estamos trabalhando para definir novas datas para os ensaios, e as informações atualizadas serão divulgadas em breve.

A Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval 2023, e a Estação Primeira de Mangueira também cancelaram seus ensaios de rua. “O município do Rio de Janeiro está em estágio 4 e a orientação é evitar deslocamento. Pensando na integridade física dos nossos componentes, a Estação Primeira de Mangueira informa que o ensaio que aconteceria neste domingo (14/1) está cancelado”, diz o post no perfil da escola numa rede social.

Ensaios de blocos como Orquestra Voadora, Que Pena, Amor e Não Monogamia Gostoso Demais também anunciaram pelas redes sociais o adiamento das suas festas. Rodrigo Dutra, diretor do bloco Que Pena, Amor contou para reportagem que integrantes do grupo tiveram sua rotina afetada pelas fortes chuvas do sábado.

“Temos integrantes cujas famílias tiveram perda material. Seria arriscado fazer batuqueiros e foliões da zona norte da cidade e da Baixada Fluminense e região metropolitana se deslocarem para a zona sul. Não faz sentido fazer Carnaval com este clima”, afirma Dutra.

A Orquestra Voadora afirmou que também cancelou seu ensaio. Para a, a reportagem assessoria de imprensa do bloco disse que, devido ao estágio 4 de atenção divulgado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, aderiu ao movimento de cancelamento. “Decidimos cancelar o ensaio, para preservar a segurança de todos.”

Às 9h52, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi ao X (antigo Twitter) pedir o cancelamento dos ensaios técnicos das escolas de samba. O que posteriormente foi atendido pela Liesa e pelos blocos de Carnaval que tinham programação agendada para neste domingo. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio confirmou, às 14h01, que a cidade segue em estágio 4.

ENSAIOS E FESTAS ATÉ AGORA CANCELADOS:

Orquestra Voadora

Não Monogamia Gostoso Demais

Que Pena, Amor

Tambores de Olokun

Máfia do Pandolfi

Samba da Glória

O Samba Da Volta

Ensaios de rua: Imperatriz e Mangueira

Ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí: Portela e Unidos da Tijuca