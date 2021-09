Após 6 meses, Leniel Borel lamenta assassinato cruel do filho Henry e pede justiça

No texto emocionado, o pai repete a declaração de amor incondicional e a dor que “só cresce, prolonga-se a cada dia, nos adoece”

O pai do menino Henry Borel, o engenheiro Leniel Borel, escreveu mensagem em rede social se dirigindo ao filho no dia em que a morte do menino completou seis meses. No texto emocionado, o pai repete a declaração de amor incondicional e a dor que “só cresce, prolonga-se a cada dia, nos adoece”.



“Meu príncipe, nada neste mundo se compara a sua beleza. Nada é tão puro quanto o amor de um filho”, afirma.

Leniel também faz um desabafo inconformado com as tentativas da defesa de buscar a liberdade dos acusados pelo crime, o padrasto, ex-vereador Jairo Souza Santos, o dr. Jairinho; e a mãe de Henry e então namorada de Jairinho na época, Monique Medeiros.



O pai de Henry fala da fé que o sustenta para enfrentar a tristeza e a saudade do filho: “Confesso que não tem sido nada fácil, mas nunca fugirei da missão de buscar justiça! Hoje o que me move? O que me sustenta? Deus, Javé, O Todo-Poderoso”.



Henry Borel morreu em março, aos quatro anos de idade. A criança foi levada já sem vida pelo casal a um hospital da Barra da Tijuca (zona oeste do Rio) na madrugada de 8 de março. Exames apontaram que a criança tinha 23 lesões ou hematomas pelo corpo e que a causa do óbito foi uma hemorragia interna e lesão no fígado produzidas por ação violenta.



Jairinho e Monique foram presos temporariamente um mês depois. A polícia descobriu mensagens que mostravam que eles, a babá e a faxineira da casa mentiram nos primeiros depoimentos aos investigadores, dizendo que a rotina no apartamento era harmoniosa.



No início de maio, o casal teve a prisão convertida em preventiva (sem prazo) e foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, por impossibilidade de defesa da vítima, meio cruel e motivo torpe. Além disso, os dois são acusados de tortura, fraude processual e coação de testemunhas.

Monique responde ainda por falsidade ideológica pelo fato de, em 13 de fevereiro, ter prestado declaração falsa a um hospital sobre lesões anteriores do filho. Já o ex-vereador é alvo de outras duas denúncias por tortura contra dois filhos de ex-namoradas, em idades semelhantes à de Henry.



Na mensagem, Leniel Borel agradece ao apoio e orações que recebe de amigos e faz um apelo para que “este crime bárbaro contra a vida de uma criança indefesa não caia no esquecimento”.