Ao menos 2.500 lojas fecham após incêndio na região da 25 de Março, em SP

Ainda não é possível saber o tamanho do prejuízo para os comerciantes, mas 80% das lojas associadas estão fechadas

Pelo menos 2.500 lojas estão fechadas em razão do incêndio que atinge a região da rua 25 de Março desde a noite de domingo (10). Quatro imóveis foram atingidos pelo fogo, e a fumaça ainda toma conta da área do circuito popular de compras do centro de São Paulo no início da tarde desta segunda (11).

Segundo a diretora-executiva da União dos Lojistas da 25 de Março e Adjacências, Cláudia Urias, ainda não é possível saber o tamanho do prejuízo para os comerciantes, mas 80% das lojas associadas estão fechadas.

Jorge Dib, 51, é dono de duas lojas de pijamas e roupas íntimas. Ele diz que perdeu um mês e meio de estoque que guardava no depósito que fica no prédio que pegou fogo. No local, também funcionava o refeitório para os cerca de 90 funcionários de Dib. “Soube do incêndio pelo segurança que me enviou vídeos. Cheguei às 21h30 e fui embora umas 2h.”

Apesar das duas lojas estarem fechadas, Dib continua as vendas online e espera que a retomada das vendas ajude a superar as perdas.

O incêndio de grandes proporções, que começou às 21h de domingo, atingiu prédios comerciais na rua Barão de Duprat. De acordo com o porta-voz dos bombeiros, André Elias, ainda não é possível dizer em que andar o incêndio começou. “Trabalhamos com a hipótese de que foi nos andares inferiores, mas todos os andares foram atingidos.”

Elias afirma que houve desabamento da estrutura da loja Matsumoto, que fica na rua Barão de Duprat, e do teto da Paróquia Ortodoxa Antioquina da Anunciação a Nossa Senhora. O risco de desabamento dos outros prédios atingidos pelas chamas foi descartado pelos bombeiros. Por causa das chamas, vias da região foram bloqueadas e linhas de ônibus tiveram seus trajetos desviados.