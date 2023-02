Anvisa suspende venda de 57 lotes de camisinhas da marca Blowtex

A medida envolve 38 lotes do Preservativo Blowtex Zero e 19 lotes do Preservativo Blowtex Sensitive Super Aloe Vera

Raquel Lopes

Brasília, DF A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a comercialização, fabricação e distribuição de 57 lotes de camisinha da marca Blowtex. A medida envolve 38 lotes do Preservativo Blowtex Zero e 19 lotes do Preservativo Blowtex Sensitive Super Aloe Vera. Segundo a agência reguladora, os lotes foram produzidos com prazo de validade de cinco anos a partir da data de fabricação. Testes laboratoriais recentes indicaram que pode haver um risco maior de ruptura para preservativos com mais de três anos de fabricação. “Os lotes dos produtos falharam nos ensaios de estouro, após três anos, o que impossibilita a manutenção de sua validade por até cinco anos”, disse a Anvisa, em nota. A empresa disse, em nota, que está ciente de que alguns lotes têm data de validade incorreta. As ações de recolhimento já foram iniciadas. “Estamos emitindo este conselho para garantir que nossos preservativos atendam totalmente às suas expectativas de desempenho e aos nossos rigorosos padrões de qualidade. Entretanto, com qualquer preservativo, se você este romper, você deve tomar precauções adicionais para reduzir a chance de gravidez ou de infecções sexualmente transmissíveis”, disse. VEJA QUAIS SÃO OS LOTES Preservativo Blowtex Zero

Números de série afetados: 2106011116; 2105130816; 2106781116; 2106041116; 2108031016; 2108591016; 2108071016; 2108081016; 2111051016; 2112681016; 2112080516; 2112080416; 2112090516; 2112380416; 2112091016; 2112070516; 2112830516; 2201060416; 2112060416; 2112080716; 2112800516; 2112341016; 2201651016; 2201050516; 2201980516; 2202011016; 2202021016; 2202030516; 2201160516; 2202040516; 2202050916; 2202051016; 2202060516; 2202080516; 2202100516; 2202080916; 2207020516 e 2207742716.

Preservativo Blowtex Sensitive Super Aloe Vera

Números de série afetados: 2110050616; 2110060616; 2110070616; 2110480616; 2111020616; 2111070616; 2111080616; 2201020616; 2201030616; 2201140616; 2201150616; 2201970616; 2202050816; 2202060816; 2202500816; 2202510816; 2202690616; 2202700616; 2205930816.