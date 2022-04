Anvisa se reúne para avaliar a indicação da CoronaVac para crianças na faixa de 3 a 5 anos

A Agência fez uma rodada de reunião com a participação de especialistas externos e representantes do Instituto Butantan

Uma parte do processo de avaliação do pedido de indicação da CoronaVac para crianças na faixa de 3 a 5 anos foi realizada pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta segunda-feira, 4. A Agência fez uma rodada de reunião com a participação de especialistas externos e representantes do Instituto Butantan.

A reunião, dividida em dois momentos, contou com a apresentados de dados e informações do Instituto Butantan sobre a vacina Coronavac e o seu uso por crianças de 3 a 5 anos na primeira fase. Os representantes do Butantan também responderam alguns questionamentos dos especialistas externos.

A segunda parte da reunião foi feita sem a presença de representantes do Butantan. Neste momento, os especialistas externos e os técnicos da Anvisa compartilharam suas análises sobre os dados apresentados pelo Instituto.

Após a discussão, ficou acordado que os especialistas convidados irão emitir um parecer ate o próximo dia 8 de abril, em subsídio ao trabalho de avaliação feito pela Anvisa. A avaliação da Coronavac para a faixa de 3 a 5 anos segue em andamento pela Agência.

A equipe de especialistas externos inclui representantes da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).