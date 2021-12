Anvisa aprova uso da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

Mesmo com a autorização, ainda não há previsão de quando se iniciará a imunização, já que a dosagem para esse público será menor

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta quinta-feira (16), a utilização da vacina contra a covid-19 da Pfizer em crianças a partir de 5 anos. Atualmente, ela já é aplicada em adolescentes a partir de 12 anos. Para valer, a decisão ainda precisa ser publicada no Diário Oficial da União

“A partir do momento em que temos a publicação, por ser uma vacina registrada, assim que essas doses tiverem disponíveis, poderão ser utilizadas”, informou Gustavo Mendes, coordenador da Gerência Geral de Medicamentos.

Mesmo com a autorização, ainda não há previsão de quando se iniciará a imunização, já que a dosagem para esse público será um terço menor do que utilizada em adolescentes e adultos e o Brasil ainda não tem essas doses ajustadas. Para o grupo, serão administradas duas doses, com intervalo de 21 dias.

“A redução na dosagem para a faixa de 5 a 11 anos se respaldou nos estudos de Fase 1 e 2, que mostraram que essa dosagem (10 microgramas) foi o suficiente para gerar altos títulos de anticorpos com perfil de segurança bastante favorável para a população pediátrica”, informou a Pfizer no pedido de ampliação de faixa em novembro.

Além do Brasil, outros dez países já iniciaram ou vão iniciar a vacinação de crianças com a Pfizer. Em outubro, a farmacêutica informou que o imunizante é segura para a faixa e tem mais de 90% de eficácia.

O estudo realizado pela Anvisa levou no total 35 dias e acompanhou 2.268 crianças de 5 a 11 anos que receberam as duas doses da vacina ou placebo. Segundo os especialistas, 16 crianças que receberam o placebo se infectaram, contra as três que receberam o imunizante.