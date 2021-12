Anvisa aprova produto medicinal à base de Cannabis

Produto será vendido em farmácias e drogarias para pacientes que tenham receita médica do tipo B (de cor azul)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou mais um produto medicinal à base de Cannabis. É o oitavo a ser aprovado no Brasil. A autorização foi publicada nesta quarta-feira (1°).

O produto se chama Canabidiol Verdemed. Trata-se de uma solução de uso oral contendo 23,75 mg/mL de canabidiol (CBD), com até 0,2% de tetraidrocanabinol (THC). Será vendido em farmácias e drogarias para pacientes que tenham receita médica do tipo B (de cor azul).

O Canabidiol Verdemed será fabricado na Colômbia. A empresa responsável pelo medicamento já pode, com a autorização publicada hoje, importar o produto para fazer distribuição e comercialização em terras brasileiras.

A indicação e a forma de uso do produto são de responsabilidade do médico prescritor. A Anvisa afirma que o profissional precisa orientar o paciente em detalhes sobre o uso do canabidiol.

Este é o oitavo produto à base de Cannabis aprovado pela Anvisa com base na RDC nº 327/2019. Segue a lista com todos os produtos aprovados:

– Canabidiol Prati-Donaduzzi (20 mg/mL; 50 mg/mL e 200 mg/mL);

– Canabidiol NuNature (17,18 mg/mL);

– Canabidiol NuNature (34,36 mg/mL);

– Canabidiol Farmanguinhos (200 mg/mL);

– Canabidiol Verdemed (50 mg/mL);

– Extrato de Cannabis sativa Promediol (200 mg/mL);

– Extrato de Cannabis sativa Zion Medpharma (200 mg/mL); e

– Canabidiol Verdemed (23,75 mg/mL).