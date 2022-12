Ânsia por fim do ano reflete período marcado por eleições e retomada ao presencial

“É mais ou menos como o ‘na segunda-feira eu começo o regime'”

Isabella Menon

São Paulo, SP

Na reta final do ano, é comum que cada um dê início a sua própria retrospectiva. É neste momento que conquistas, perdas, saldos e prejuízos são colocados na balança. Em meio a essas reflexões, é comum ouvir (e dizer) frases como “acaba logo, 2022, eu não aguento mais”.



O anseio pela virada de página no calendário se torna ainda mais presente quando as últimas semanas são marcadas por acúmulo de tarefas para encerrar o mês e uma agenda cheia de confraternizações de fim de ano.



Não é como se entre o dia 31 de dezembro e 1º de janeiro a vida de todos fosse mudar automaticamente, mas psicólogas concordam que o desejo por um novo ano está ligado ao costume de ritualizar o tempo, somado ao fato de que procuramos atribuir a elementos externos a dificuldade de lidar com alguma situação.



“É mais ou menos como o ‘na segunda-feira eu começo o regime'”, diz Liliana Seger, doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. “Fica todo mundo enlouquecido, mas, depois do 31, vem o dia 1, 2, 3.”



Seger explica que esse sentimento costuma ser uma fantasia de que algo extraordinário vai acontecer no ano seguinte, alheia à realidade de que a maior parte dos resultados de nossas vidas são uma consequência do que construímos no dia a dia.



Além disso, a psicóloga alerta que não devemos generalizar as situações de fim de ano, porque nem todos estão com o mesmo nível de otimismo. “Para alguns, é cheio de rituais, família feliz, troca de presentes, mas, para quem já viveu algum trauma, também pode ser um período de muita angústia, de sentir vontade que passe logo e que chegue logo o novo ano”, afirma.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Psicanalista e colunista da Folha, Vera Iaconelli analisa que este ano foi marcado por dificuldades coletivas. Ou seja, mesmo para quem não passou por dificuldades, o ano foi capaz de promover uma atenção generalizada, tanto pelas questões políticas quanto pela interminável pandemia de Covid-19.



“É a sensação de que temos que voltar a tomar pé na vida, pois temos muitas coisas pendentes”, diz ela.



Iaconelli analisa que, enquanto há um grupo aliviado pelos últimos acontecimentos, como resultados políticos e uma parcial melhora na economia, outros seguem arrasados e inconformados pelo cenário que deve pautar 2023.



“Não sabemos o que esperar do novo ano. As apostas devem ser minimamente otimistas, mas não exageradas, porque tudo que é exagerado tende ao fracasso”, alerta.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a psicanalista, neste momento o importante é a reflexão em relação aos desejos, aspirações e rumos a tomar. Afinal, o fim de ano, resume ela, é como uma espécie de marco simbólico que carrega importância psíquica, pois nos dá a possibilidade de avaliação pessoal.



“Esses marcos servem para que avaliemos a nossa experiência. A partir daí, podemos apostar e aspirar novas realizações no período que segue. Para alguns, é o período de grande comemoração, para outros de grande luto.”



Malzyner reflete que essa sensação pode ser explicada pelo fato de que em 2022 a população saiu do isolamento em meio à pandemia e voltou a ocupar os lugares que eram frequentados anteriormente.



“Tivemos muito desejo reprimido. Não foi um ano qualquer. Além da Copa e das eleições, houve essa retomada ao presencial durante todo o ano. Estamos lidando com o traumático, aquilo que estava em cena, que foi retirado e volta a aparecer como possibilidade”, explica ela.



A psicóloga Liliany Souza destaca, porém, que, por um lado, é bom que exista a marcação de tempo do fim do ano, justamente para que exista essa reestruturação e novos desafios e anseios sejam colocados em prática.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso, lembra ela, não acontece só no Ano-Novo: ocorre também em diversos outros momentos da vida, como no término de um relacionamento e no começo de um novo ou ainda quando a pessoa se gradua na faculdade e ingressa no mercado de trabalho.



O importante nesse tipo de momento, ressalta ela, é pensar nas modificações de que gostaria para a vida –tendo em mente que, depois da virada, nada vem como mágica.



“O trabalho, o emprego, as coisas do cotidiano, com quem você mora e se relaciona… Tudo continua igual, mas existe um processo psicológico de um início de um novo ciclo. Mas tudo isso só acontece com uma mudança de perspectiva da pessoa. Só a virada do ano não muda nada.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE