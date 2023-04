Aluno invade escola com uma faca e deixa feridos em Manaus-AM

Segundo relatos de pais e outros adolescentes, o menino era alvo constante de bullying no ambiente escolar e também nas redes sociais

Na volta às aulas após o feriado de Páscoa, o Colégio Adventista de Manaus foi surpreendido com um ataque nesta segunda-feira (10). Um aluno do 7º ano entrou em sala de aula com uma faca e agrediu outros dois. As vítimas foram socorridas com lesões superficiais.

Em nota, a escola disse que a polícia já está investigando o caso e que está dando todo o suporte aos estudantes e familiares. As aulas foram suspensas e retornarão na quarta-feira (12). O aluno infrator foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

