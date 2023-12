Agentes da GLO apreendem 40 kg de supermaconha no aeroporto de Guarulhos

Na fiscalização, foram detectadas, em um voo de Manaus, duas malas com skunk. Em um outro voo, também da capital do Amazonas

Uma operação no âmbito da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) – gabinete integrado da Receita, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil e FAB – flagrou no Aeroporto Internacional de Guarulhos três mulheres com 40 quilos de skunk, a supermaconha, droga que produz efeitos mais potentes e nocivos ao cérebro que a maconha tradicional.

Durante a operação, executada nesta terça, 12, os agentes GLO selecionaram alguns voos para inspeção de bagagens com aparelho de raios-x e cães farejadores da Receita e da FAB.

Na fiscalização, foram detectadas, em um voo de Manaus, duas malas com skunk. Em um outro voo, também da capital do Amazonas, outra bagagem contendo a droga foi identificada e recolhida.

Ao todo, foram apreendidos 27 tijolos com peso bruto de cerca de 40 quilos de skunk.

Segundo informou a Seção de Comunicação Institucional da Receita, as três passageiras suspeitas foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil do Aeroporto de Guarulhos.

