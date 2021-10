Agência do INSS irá funcionar nesta segunda-feira (11)

A manutenção da atividade de atendimento presencial, inclusive a realização de perícias médicas, foi determinada pela portaria 11.923

Flavia Kurotori

SÃO PAULO, SP

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) irão funcionar nesta segunda-feira (11), emenda do feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida. No entanto, apenas os segurados que tenham hora marcada serão atendidos. A manutenção da atividade de atendimento presencial, inclusive a realização de perícias médicas, foi determinada pela portaria 11.923, de 6 de outubro de 2021, que estabelece ponto facultativo no âmbito da administração federal nesta segunda.



Quem deseja informações, solicitar benefícios e agendar serviços previdenciários pode fazê-lo pelo site ou aplicativo do Meu INSS. Também é possível ligar no telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. A Previdência não é o único serviço que irá funcionar nesta emenda de feriados. As agências bancárias abrem normalmente, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Contudo, na terça elas estarão fechadas, somente funcionarão áreas de autoatendimento ou canais digitais como internet e aplicativo de celular.



Os Correios também funcionarão normalmente em São Paulo na segunda-feira, mas fecham no feriado na terça e voltam a abrir na quarta (13). O Poupatempo abrirá na segunda exclusivamente por causa do mutirão do RG. Já no dia do feriado, todas as unidades estarão fechadas.