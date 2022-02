Afogamentos no litoral paulista deixam três mortos

Entre as vítimas está uma adolescente de 14 anos, que se afogou nas águas da praia de Perequê, em Guarujá, na Baixada Santista

Ao menos três banhistas que se divertiram na faixa litorânea paulista morreram afogados no último domingo (6). O levantamento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, corporação à qual guarda-vidas estão subordinados.

Entre as vítimas está uma adolescente de 14 anos, que se afogou nas águas da praia de Perequê, em Guarujá, na Baixada Santista. Segundo o Corpo de Bombeiros, era por volta das 10h quando salva-vidas foram acionados via telefone para atender a um pedido de socorro.

Foram deslocados para o local um dos helicópteros Águia da Polícia Militar e uma ambulância. O namorado da garota foi socorrido por outras pessoas que estavam na praia no momento do afogamento.

Já a adolescente, identificada como Vitória Silva, foi levada pela força das águas. As buscas pela menina se concentraram até a manhã de terça-feira (8), quando finalmente seu corpo foi encontrado, em uma localidade conhecida como praia de Camburizinho, na mesma cidade. O reconhecimento da jovem foi realizado pelo namorado e pelo padrasto, conforme o Corpo de Bombeiros.

Além de Vitória, também foram constatadas mortes em Itanhaém e São Vicente. Por volta das 13h de domingo, uma mulher, de 45 anos, moradora de São Paulo, se afogou na praia do Loty, em Itanhaém. Socorrida a um hospital em parada cardiorrespiratória, ela não resistiu.

Um pouco mais tarde, por volta das 14h45, os bombeiros foram acionados para socorrer um outro banhista na praia do Itararé. Ao chegarem ao ponto indicado, os guarda-vidas se depararam com a vítima na faixa de areia, com quadro inconsciente. Socorrida, ela também faleceu no hospital.

Além das três mortes, ações do Corpo de Bombeiros na faixa litorânea de São Paulo entre sexta-feira (4) e domingo (6) resultaram no salvamento de 56 pessoas que se afogavam no mar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente entre os dias 4 e 6 de fevereiro foram realizadas 40.289 prevenções sobre os riscos. As ações de resgate tiveram apoio de 30 embarcações e três aeronaves.