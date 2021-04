Aeronave sofre acidente em Belo Horizonte

Acidente deixou três feridos: os dois pilotos, que, até as 15h, continuavam presos às ferragens, e uma terceira vítima, que já havia sido retirada da aeronave

Uma aeronave sofreu um acidente ao tentar pousar em uma pista de pouso do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta terça-feira (20). Testemunhas contaram que o jato seguiu para fora da pista, mas permaneceu dentro dos limites do aeroporto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente deixou três feridos: os dois pilotos, que, até as 15h, continuavam presos às ferragens, e uma terceira vítima, que já havia sido retirada da aeronave.

Ainda segundo a corporação, a equipe busca acessar a parte da frente da aeronave para resgatar os pilotos. Informações preliminares indicam que o trem de pouso da aeronave não abriu a tempo. Conforme os bombeiros, as demais causas do acidente ainda serão averiguadas.

A aeronave é uma Learjet modelo L35, fabricado em 1976, com capacidade para oito passageiros e está com a documentação em dia, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os bombeiros da Infraero e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais seguem no local.

Foto: CBMMG / Divulgação

Foto: CBMMG / Divulgação

Foto: Corpo de Bombeiros