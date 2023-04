Aeronave é destruída e dois são presos em garimpo ilegal na Terra Yanomami

Foi a primeira ação após a desativação dos corredores aéreos legais nas terras indígenas, na quinta-feira (6)

Uma aeronave foi destruída e dois homens foram presos em uma operação de combate ao tráfego aéreo ilegal nas Terras Yanomami. Foi a primeira ação após a desativação dos corredores aéreos legais nas terras indígenas, na quinta-feira (6). Ela foi realizada em uma pista clandestina de garimpo ilegal, a sudeste de Surucucu (RR), perto da fronteira com a Venezuela.

Os agentes pousaram no local usando um helicóptero da Marinha e equipamento de visão noturna. Eles incendiaram a aeronave.

A operação foi realizada pelas Forças Armadas, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Eles entregaram os suspeitos às autoridades policiais em Boa Vista.

Controle do espaço aéreo

O espaço aéreo foi inicialmente fechado em 1º de fevereiro e reaberto no dia 12 do mesmo mês para permitir a saída coordenada e espontânea de garimpeiros que atuam ilegalmente na região. O controle será realizado pela Força Aérea Brasileira.

Segundo a FAB, foi estabelecida uma Zida (Zona de Identificação de Defesa Aérea) no espaço aéreo da Terra Yanomami, com a proibição do tráfego aéreo.

A exceção são aeronaves militares ou a serviço dos órgãos públicos envolvidos na Operação Yanomami, desde que previamente submetidas ao processo de autorização de voo.

As aeronaves que descumprirem os requisitos e regras estabelecidas estarão sujeitas a medidas de policiamento do espaço aéreo, como identificação à distância para checagem de dados, procedimento de interrogação e até tiros de advertência em caso de descumprimento das medidas.