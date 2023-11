Aéreas ganham mais 15 dias de prazo para apresentar proposta de redução das passagens

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) divulgou nesta sexta-feira, 24, que, após nova rodada de reuniões com companhias aéreas, decidiu prorrogar por mais 15 dias o prazo para a apresentação do plano de ações com medidas que visam diminuir o valor das tarifas. O plano foi uma demanda do ministério após reunião realizada há uma semana.

Na ocasião, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que as empresas pensariam nas propostas em 10 dias.

O ministro afirmou, durante o anúncio, que há prática de preços abusivos e que isso não pode ser aceito.

O MPor diz em nota desta sexta-feira que entende que é fundamental que as companhias aéreas busquem alternativas para diminuir o preço das passagens. “O Ministério ressalta que segue empenhado para tornar o valor da passagem mais acessível ao povo brasileiro e, consequentemente, ampliar a aviação civil no País”, diz comunicado.

Em evento realizado na quarta-feira, 22, Costa Filho disse que o governo também está empenhado em medidas para ajudar as companhias.

Entre as possibilidades, disse que estuda formas para reduzir o querosene de aviação (QAV), que corresponde a 40% dos custos de operação das aéreas.